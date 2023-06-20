Англія

"Каноніри" хочуть досягти угоди якнайшвидше.

Кай Гаверц близький до переходу до Арсенала, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 24-річний футболіст уже погодив особистий контракт із "канонірами". Він підпише угоду на п'ять років.

Крім того, Арсенал сподівається отримати "зелене світло" від Челсі на перехід німецького футболіста цього тижня.

Очікується, що Арсенал заплатить за Гаверца близько 65 мільйонів фунтів.

У сезоні-2022/23 Гаверц провів 47 матчів у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку 9 голів та 1 асист.