Англія

Бельгієць має намір продовжити кар'єру у Європі.

Челсі намагався продати Ромелу Лукаку в клуб із Саудівської Аравії, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, лондоський клуб хотів "спихнути" бельгійця в Аль-Хіляль. Однак Лукаку не має наміру залишати Європу.

Сьогодні збірна Бельгії проведе поєдинок проти Естонії. Після цього матчу Лукаку разом зі своїм юристом вирушить до Лондона на переговори з керівництвом Челсі.

У сезоні-2022/23 30-річний футболіст провів 37 матчів у всіх турнірах за Інтер: на його рахунку 14 голів та 7 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку може перейти у стан Реала.