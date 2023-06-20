Англія

Хорват близький до переходу до складу "міщан".

Матео Ковачич близький до переходу до Манчестер Сіті, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "міщани" хочуть оформити перехід 29-річного футболіста цього тижня. Особистий контракт хорвата з Сіті був узгоджений ще два тижні тому.

За чутками, за свого футболіста Челсі може отримати від 25 до 35 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що контракт Ковачича із Челсі розрахований до літа 2024 року.

У поточному сезоні Матео провів 37 матчів за лондонську команду у всіх турнірах: на його рахунку два голи та два асисти.