Англія

Черговий гравець Челсі на потенційному шляху до країни Близького Сходу.

Саудівська Аравії цього трансферного вікна прагне стати ключовим постачальником новин та різноманітних чуток стосовно переходів футболістів зі всього світу до країни на Близькому Сході.

Зокрема, керівник футбольного напрямку від держави нещодавно перебував із візитом у лондонському Челсі, результати якого ми вже мали можливість побачити у вигляді остаточно оформлення трансферу півзахисника "синіх" Нголо Канте.

Однак, як стало відомо представникам ЗМІ, не тільки французьким виконавцем обмежувалось коло інтересів гостей із Саудівської Аравії.

Придбання англійського нападника Каллума Гадсона-Одої, який останній сезон провів на правах оренди в леверкузенському Баєрі, за рік до завершення контракту гравця стало однією з тем для обговорення.

Проте наразі перемовини щодо 22-річного виконавця було вирішено призупинити, адже новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно ще не вирішив для себе долю футболіста в проєкті.

У цьому футбольному році Каллум забив та відзначився гольовою передачею по одному разу, зігравши 21 матч (1074 хвилини).