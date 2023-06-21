Англія

Форвард завершує виступи в Серії A.

Нідерландський нападник Джастін Клюйверт, син відомого колишнього футболіста Патріка Клюйверта, останній футбольний рік провів у складі іспанської Валенсії на правах оренди з італійської Роми.

За цей час 24-річний виконавець оформив вісім голів та дві гольові передачі в 29 зіграних матчах, після чого настав час повертатись до столиці Італії, однак там португальський фахівець Жозе Моурінью не дуже-то й розраховує на нього в побудові власного проєкту.

За два роки до завершення контракту за таких умов єдиний вихід — трансфер до іншого клубу, у чому Джастіну, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, зголосився допомогти англійський Борнмут.

"Вишні" наразі перебувають на заключному етапі оформлення угоди з Ромою, пропонуючи зі свого боку 11,1 млн євро + 995 тис. євро в якості різноманітних бонусів.

Незважаючи на порівняно юний вік, Клюйверт-молодший має за плечима досвід виступів за амстердамський Аякс, німецький РБ Лейпциг та французку Ніццу.