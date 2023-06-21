Англія

Головний гуляка англійської збірної прокоментував свою участь у святкуванні Манчестер Сіті.

Англійський Манчестер Сіті завершив цей сезон здобуттям треблу, вигравши чемпіонат Англії, Кубок Англії та Кубок чемпіонів.

Однак чи не найбільшу увагу після цієї події ЗМІ приділяли нападнику "містян" Джеку Грілішу, участь якого в святкуванні команди Хосепа Гвардіоли відзначалась надмірним вживанням алкогольних напоїв.

Утім, сам гравець не бачить жодних проблем у тому, у який саме спосіб святкував звитягу власної команди.

"Я не сприймаю це так, наче це була якась вечірка. Я б ніколи не сидів тут перед вами й не брехав, що: "Знаєш, я взагалі-то не п’ю і не гуляю на вечірках", тому що я це роблю.

Але ж у світі є чимало людей, які в обличчя скажуть тобі: "Та я в житті ніколи не вживав алкоголь, це все мої друзі, а я просто поруч танцював". Але ж ми розуміємо, що це неправда.

Я просто чесний. Тому, коли ви бачите, що я роблю щось, я від цього не буду відвертатись. Щоб ви потім не сказали: "О, почекай. Кілька тижнів тому ти ж сказав в інтерв'ю, що не робив цього".

Але послухайте, я просто отримую задоволення. Я втілюю в життя свою мрію грати за найкращий клуб у світі, на мій погляд. Ми щойно виграли требл, тож я, очевидно, збираюся зараз відпочити зі своєю родиною та моїми друзями, а потім я прагнутиму знову перемагати. Через чотири тижні.

Я розумів, що я роблю. Я просто такий, який є. Я зазвичай так себе й поводжу, коли перебуваю на вечірці. Хоча, насправді, може й не такий. Але ми тоді виграли требл, і хто його знає, може це ніколи більше не повториться в нашому житті.

Тож я просто святкував і насолоджувався. І я був не один такий там. Думаю, що через певну кількість часу ви побачите, тих людей, які знімали мене на камеру, але в іншій ролі. Я міг би й зараз показати вам усі ці їхні відео, де вони були такими ж, як і я, але навіщо?

Слухайте, ми всі тоді насолоджувалися собою. Просто інші насолоджувалися там, де не було камер, але мені було байдуже — я просто насолоджувався собою. У мене був найуспішніший сезон у моєму житті!

Ще кілька років тому сезон для мене тривав десь дев'ять місяців, а тут я щойно завершив 12-місячний сезон. Я був на Кубку світу, виграв три трофеї, а тепер маю повертатись до тренувань через чотири тижні або близько того. То чому б мені не отримати задоволення, коли всі святкують?

Я не знаю, що ви, хлопці, там собі іноді читаєте і вигадуєте, але в мене з Саутгейтом, чесно кажучи, чудові стосунки. Блискучі стосунки.

Я начебто в глибині розумів, що не буду грати в п’ятницю проти Мальти. Але, незважаючи на це, я приїхав до розташування збірної у вівторок ввечері. Так, у мене було невеличке похмілля, але я не був п’яний чи щось таке.

Я приїхав до збірної до інших гравців, ми переночували на базі, а потім прокинулись і тренувалися в середу. Ми також тренувалися в четвер, і, як я вже сказав, у глибині душі я знав, що не буду грати в п'ятницю.

Тож у суботу я знову тренувався й робив це належним чином. А потім ще трохи в неділю. Я думав, що буде якась ротація перед грою. Так і сталось. Я вийшов на поле проти Македонії, і просто був щасливим.

У мене був блискучий сезон, найуспішніший сезон у моєму житті, і я думаю, що зараз той самий час, коли я можу просто посидіти і розслабитись.

Мої емоції були настільки потужними, що коли я сидів у таборі збірної в четвер, це був найбільший кайф, який я відчував за все своє життя. А потім ти сидиш сам у своїй кімнаті і думаєш: "Чи буду я коли-небудь знову відчувати себе так само?"", — заявив англійський виконавець.

Гріліш у цьому сезоні відіграв 50 матчів, забивши п’ять голів та віддавши 11 гольових передач.