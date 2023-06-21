Англія

Німецький універсал продовжить кар'єру у команді Мікеля Артети, про що незабаром стане відомо офіційно.

Атакующий півзахисник лондонського Челсі Кай Гаверц, який також може зіграти на позиції нападника, у літнє трансферне вікно стане гравцем лондонського Арсеналу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "каноніри" заплатять за 24-річного німця гарантовані 60 мільйонів фунтів стерлінгів, а також 5 мільйонів фунтів стерлінгів передбачено у якості бонусів.

Умови особистої довгострокової угоди між Гаверцом та Арсеналом вже давно погоджені, оскільки сам гравець дуже хотів приєднатися саме до команди Мікеля Артети.

Незабаром німецький універсал пройде медичне обстеження, після чого про його трансфер буде оголошено офіційно. Підписання контракту Гаверца з Арсеналом відбудеться вже цього тижня.