Ганський опорник має великі шанси залишити лондонський клуб.
Томас Парті, getty images
21 червня 2023, 17:59
Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Томас Парті може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно, про що напередодні стало відомо у ЗМІ.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуби Саудівської Аравії мають предметний інтерес до підписання 30-річного ганського опорника та готові заплатити за нього 40 мільйонів євро, але розбити цю суму на кілька виплат.
Зазначається, що особисто Парті поки не визначився зі своїм майбутнім. До нього є інтерес і з боку європейських клубів, але при цьому немає жодних переговорів з Арсеналом щодо нового контракту, який спливає влітку 2025 року.
Цього сезону Томас Парті провів у футболці лондонського клубу 40 поєдинків (2694 хвилини), у яких він забив три голи та заробив шість попереджень.