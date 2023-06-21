Англія

Ганський опорник має великі шанси залишити лондонський клуб.

Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Томас Парті може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно, про що напередодні стало відомо у ЗМІ.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуби Саудівської Аравії мають предметний інтерес до підписання 30-річного ганського опорника та готові заплатити за нього 40 мільйонів євро, але розбити цю суму на кілька виплат.

Зазначається, що особисто Парті поки не визначився зі своїм майбутнім. До нього є інтерес і з боку європейських клубів, але при цьому немає жодних переговорів з Арсеналом щодо нового контракту, який спливає влітку 2025 року.

Цього сезону Томас Парті провів у футболці лондонського клубу 40 поєдинків (2694 хвилини), у яких він забив три голи та заробив шість попереджень.