Англія

У послугах футболіста зацікавлені декілька клубів.

Півзахисник Арсеналу Томас Парті може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 30-річного ганця зацікавлені кілька клубів, які вже розпочали переговори щодо можливого трансферу.

Діючий контракт Томаса з "канонірами" розрахований до літа 2025 року і сторони не обговорюють нову угоду.

Минулого сезону Парті провів 40 поєдинків, у яких відзначився трьома забитими м'ячами.