Англія

Саудівські команди не втрачають бажання підписати бельгійського форварда, а лондонці — його вигідно продати.

Челсі веде активне розвантаження свого бюджету шляхом продажу непотрібних гравців у клуби Саудівської Аравії, які спонсоруються Суверенним фондом Саудівської Аравії (PIF).

Одним із гравців, на яких не розраховують у лондонському клубі, є нападник Ромелу Лукаку, який минулого сезону провів на правах оренди у міланському Інтері.

30-річний бельгієць також отримав пропозицію від клубів Саудівської Аравії, проте сам футболіст, на відміну від Хакіма Зієша, Едуара Менді, Каліду Кулібалі, Нголо Канте (вільний агент) та П'єра-Емеріка Обамеянга, відповів відмовою через небажання залишати європейський футбол.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, представники саудівських клубів та керівництво Челсі намагаються переконати Лукаку здійснити трансфер, проте його позиція, як і раніше, незмінна щодо свого небажання продовжувати кар'єру в Саудівській Аравії.

У цьому сезоні Ромелу Лукаку провів 37 поєдинків, забив 14 голів та віддав 7 результативних передач.