Англія

Шотландський фахівець залишив Свонсі та очолив новачка Чемпіоншипа, який вилетів із АПЛ.

Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера першої команди, яким став Рассел Мартін з Свонсі.

37-річний шотландський спеціаліст змінив на цій посаді Рубена Сельєса, а сам залишив Свонсі на користь "святих", які за підсумками цього сезону вилетіли з англійської Прем'єр-ліги.

Рассел підписав з Саутгемптоном контракт, розрахований до літа 2026 року.

Під його керівництвом Свонсі у цьому сезоні посів десяту сходинку у турнірній таблиці Чемпіоншипу. З 2019 по 2021 рік він також очолював МК Донс.