Англія

Англійський клуб може повернути до свого складу француза.

Тоттенгем веде переговори щодо придбання Клемана Ленгле, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, сторонам вдалося досягти прогресу. Спочатку "шпори" хотіли взяти у повторну оренду француза, проте каталонський клуб опинився проти такої ідеї.

Тепер Тоттенгем готовий запропонувати п'ять мільйонів євро за Ленгле та викупити центрбека.

Нагадаємо, що раніше Тоттенгем оголосив про повернення Ленгле до Барселони.