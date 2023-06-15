Англія

Футболісти повернуться до своїх команд, з якими мають діючу угоду.

Тоттенгем виступив із офіційною заявою: команду залишають Клеман Ленгле та Арно Данжума.

Як повідомив сайт "шпор", обидва футболісти повертаються до своїх клубів, з якими мають діючі угоди: француз до Барселони, а нідерландець до Вільярреалу.

Тоттенгем не став викуповувати вищезгаданих футболістів. У складі лондонської команди вони перебували на правах оренди.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем домовився з Рая про особистий контракт.