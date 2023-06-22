Англія

Пішли в хід схеми з одним спільним власником.

Каталонська Барселона безмежно довго намагалась знайти спосіб задовільнити вимоги півзахисника англійського Вулвергемптона Рубена Невеша, проте, як свідчать останні новини щодо португальця, програла боротьбу шаленим грошам саудівського Аль-Хіляля.

Однак навряд чи в цій трансферній сазі відносно 26-річного виконавця настав час ставити крапку.

Як повідомляє британська преса, ми перебуваємо за крок від реалізації фактору спільного власника для клубу із Саудівської Аравії та англійського Ньюкасла, завдяки чому Невеш може опинитись у таборі "сорок" за джентльменською домовленістю.

Щоправда, тільки на правах дворічної оренди, умови якої наразі обговорюються суто в межах фонду PIF.

У цьому сезоні Рубен відіграв 41 матч, забивши шість голів та віддавши один гольовий пас.