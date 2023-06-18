Англія

Дві зірки АПЛ знаходяться за крок від переїзду до Саудівської Аравії.

Опорний півзахисник та лідер Вулвергемптона Рубен Невеш вирішив продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Аль-Хіляль повністю погодив умови трансферу 26-річного португальця, погодившись заплатити за нього 55 мільйонів євро, незважаючи на його спливаючий контракт з "вовками" всього через рік.

Також наголошується, що боси Аль-Хіляля не мають наміру зупинятися на підписанні зірок англійської Прем'єр-ліги тільки на Невеші, і зараз вони працюють над трансфером центрального захисника лондонського Челсі Каліду Кулібалі.

Сторони близькі до згоди, тому сенегальський центрбек також ризикує залишити європейський футбол.