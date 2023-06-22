Англія

21-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Ліверпуль розпочав переговори з Габріелем Вейгою, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, 21-річному півзахиснику "червоні" запропонували заробітну плату у розмірі 80 тисяч фунтів на тиждень.

Клаусула у контракті футболіста складає 40 мільйонів євро. Якщо Ліверпуль погодиться її виплатити, то клубу доведеться витримати конкуренцію з боку Челсі, який також претендує на іспанця.

Крім того, інтерес до Вейги виявляє і Наполі.

Минулого сезону Ла Ліги Вейга провів у складі Сельти 36 матчів, забивши 11 голів і віддавши 3 гольові передачі.