Англія

Португальський хавбек має перебратися до німецької Бундесліги на правах оренди.

Атакуючий півзахисник Ліверпуля Фабіу Карвалью став на крок ближче до того, щоб перебратися до німецької Бундесліги у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мерсисайдці та РБ Лейпциг близькі до угоди щодо оренди 22-річного португальця, в якій не передбачено пункту про викуп гравця на постійній основі.

Стверджується, що на даному етапі клуби працюють над останніми деталями майбутньої угоди і планують завершити трансфер наступного тижня.

Цього сезону Фабіу Карвалью провів 22 поєдинки (728 хвилин), у яких він віддав три результативні передачі.