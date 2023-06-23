Сенегальський форвард продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.
Ніколас Джексон, колаж: Фабріціо Романо
23 червня 2023, 15:20
Нападник Вільярреалу Ніколас Джексон цього літа продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонський Челсі досяг повної угоди з клубом іспанської Ла Ліги щодо трансферу 22-річного сенегальського форварда.
Стверджується, що "сині" заплатить за Джексона 35 мільйонів євро, проте структура виплат передбачає більш вигідні умови для лондонців щодо розстрочок, ніж спочатку хотіли у стані "жовтої субмарини".
Незабаром Ніколас Джексон має пройти медогляд у клубі АПЛ, але перед цим клуби погодять усі умови особистого контракту.
Минулого сезону сенегальський форвард провів на клубному рівні 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 13 голів та віддав 5 результативних передач.