Англія

Футболіст може перейти до клубу з Лондона.

Крістал Пелес націлився на захисника Торіно Перра Схюрса, оскільки вони шукають можливу заміну Марку Гуехі, повідомляє The Athletic.

22-річний англійський захисник блищав у південному Лондоні після переходу з Челсі за 23,3 мільйона євро в липні 2021 року, і його активно пов’язують із відходом з Крістал Пелес цього літа, у якому зацікавлені такі клуби, як Арсенал, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем.

Ще одним гравцем, який привернув увагу цього сезону, є Схюрс, який непогано проявив себе у своєму дебютному сезоні Серії А за Торіно. 23-річний гравець був помітним футболістом під керівництвом Івана Юрича після того, як він перейшов з Аякса за 9,4 мільйона євро.

Як повідомляє The Athletic , Крістал Пелес намагається домовитися про угоду для Схюрса, не бажаючи послабити свою позицію, якщо Гуехі або Йоахім Андерсен будуть продані цього літа.

Наполі також зацікавлений у 23-річному гравцеві, але Торіно не хоче продавати його і може зажадати високу суму, оскільки його контракт завершується в 2026 році.