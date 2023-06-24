Обидва футболісти залишають Стемфорд Бридж.
КАЙ ГАВЕРЦ, GETTY IMAGES
24 червня 2023, 20:59
Кай Гаверц та Матео Ковачич близькі до відходу з Челсі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, найближчим часом 24-річний німець пройде медичний огляд і підпише контакт з Арсеналом. За нього заплатять 65 мільйонів фунтів.
Щодо хорвата, то він уже пройшов медичний огляд і незабаром про трансфер офіційно стане відомо. Сіті заплатить 25 мільйонів та ще п'ять у вигляді бонусів.
Угоди будуть підтверджені найближчим часом, документи будуть підписано вже скоро.
У сезоні-2022/23 Гаверц провів 35 матчів в АПЛ: на його рахунку 7 голів та 1 асист. На рахунку Ковавича 27 ігор: 1 гол та 2 асисти.