Англія

Клуб хоче підписати гравця.

Згідно з повідомленнями Джанлуки Ді Марціо в суботу вдень, Евертон зацікавлений у підписанні цього літа гравця збірної Італії Вільфреда Ньонто з Лідсу, який нещодавно вилетів з Прем’єр-ліги.

Ньонто, який зараз виступає за молодіжну команду Італії на чемпіонаті Європи серед молоді до 21 року в Румунії та Грузії, вразив у своїй першій кампанії в Прем'єр-лізі після переходу з Цюріха минулого літа.

Ньонто, якому в листопаді виповнилося лише 19 років, відзначився чотирма голами та чотирма результативними передачами в усіх змаганнях у сезоні-2022-2023 років, але після того, як спочатку вражав під керівництвом Джессі Марша, впав у масову немилість, коли Хаві Грасія очолив команду в лютому.

Незважаючи на те, що футболіст приєднався до команди менше ніж через 12 місяців, здається малоймовірним, що він, який уже провів 11 матчів за головну збірну Італії, захоче провести сезон-2023-24 у другому дивізіоні.