Представники бірмінгемського клубу вже не перший рік стежать за прогресом гравця.
Пау Торрес, Getty Images
25 червня 2023, 12:32
Бірмінгемська Астон Вілла під час цьогорічної літньої трансферної кампанії залучила до співпраці відомого іспанського функціонера Мончі, який раніше працював у Севільї та Ромі, маючи досвід співробітництва з нинішнім головним тренером "левів" Унаї Емері.
Разом із новим директором з управління клуб отримав і його особисті напрацювання на трансферному ринку, серед яких окреме місце належить центральному захиснику Вільярреала Пау Торресу.
Унаї Емері також знайомий із рівнем майстерності цього 26-річного виконавця, тож не буде проти, аби клуб спробував його залучити до свого складу.
Як відомо, Вільярреал уже виставив цінник на свого футболіста в розмірі 50 млн євро.
У цьому сезоні Пау відіграв 39 матчів, забивши один гол.