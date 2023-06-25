Англія

Представники бірмінгемського клубу вже не перший рік стежать за прогресом гравця.

Бірмінгемська Астон Вілла під час цьогорічної літньої трансферної кампанії залучила до співпраці відомого іспанського функціонера Мончі, який раніше працював у Севільї та Ромі, маючи досвід співробітництва з нинішнім головним тренером "левів" Унаї Емері.

Разом із новим директором з управління клуб отримав і його особисті напрацювання на трансферному ринку, серед яких окреме місце належить центральному захиснику Вільярреала Пау Торресу.

Унаї Емері також знайомий із рівнем майстерності цього 26-річного виконавця, тож не буде проти, аби клуб спробував його залучити до свого складу.

Як відомо, Вільярреал уже виставив цінник на свого футболіста в розмірі 50 млн євро.

У цьому сезоні Пау відіграв 39 матчів, забивши один гол.