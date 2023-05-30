Іспанія

У переїзді іспанського центрбека на Вілла Парк особисто зацікавлений Унаї Емері.

Центральний захисник Вільярреала Пау Торрес готовий змінити клубну прописку вже у літнє трансферне вікно, зробивши наступний крок у своїй кар'єрі.

Як повідомляє Sport.es, наразі головними претендентами на підписання 26-річного іспанця є Астон Вілла, яке вперше з 2010 року потрапила до єврокубків, та туринський Ювентус.

У контракті Торреса прописала клаусула у розмірі 50 мільйонів євро, і керівництво Вільярреалу не збираються йти на фінансові поступки, вважаю цю суму цілком справедливою для гравця такого рівня.

Що стосується Астон Вілли, у підписанні іспанського центрбека особисто зацікавлений головний тренер команди Унаї Емері, який чудово знайомий із можливостями Пау Торреса за періодом спільної роботи у Вільярреалі та бачить його важливою частиною свого "довгострокового проєкту" на Вілла Парк.

Не виключається й те, що, зрештою, захисник може підписати з Вільярреалом новий контракт на покращених умовах, однак, за інформацією джерела, такий варіант розвитку подій виглядає вкрай малоймовірним.