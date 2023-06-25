Англія

Керманич Арсенала прокоментував прийдешнє прибуття нового виконавця.

Німецький нападник Кай Гаверц цього літнього трансферного вікна вирішив змінити клубну прописку в межах Лондона, станом на сьогоднішній день майже оформивши перехід із Челсі до Арсенала.

Допоки 24-річний виконавець завершує оформлювати останні домовленості, головний тренер "канонірів" Мікель Артета вже залишає коментарі щодо якостей майбутнього новачка своєї команди.

"Талант має свою ціну, і в Арсеналі ми завжди зацікавлені в молодих гравцях із досвідом.

Повторюю, я намагаюсь не говорити про гравців з інших клубів, але у випадку Кая Гаверца він уже встиг чимало показати на футбольному полі, включаючи перемогу в Лізі чемпіонів.

Він — талановитий, універсальний гравець. І найголовніше — йому лише 24 роки", — заявив іспанський фахівець.

Гаверц у цьому сезоні зіграв 47 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши один гольовий пас.