Англія

Колишній футболіст добре знає собі ціну.

Відомий у минулому англійський центральний захисник Ріо Фердінанд, який наразі перебуває на футбольній пенсії та є частим гостем на різноманітних футбольних телевізійних передачах, під час останньої бесіди з журналістами оцінив власну вартість на сучасному трансферному ринку.

"100 млн доларів за мене сьогодні? Це було б занадто мало. Сьогодні ринок просто шалений.

Отже, 170 млн доларів та 400 тис. доларів зарплатні на тиждень — ось мої умови. Поговоримо?", — заявила колишня футбольна зірка.

За свою кар’єру Фердінанд зіграв 687 матчів, забивши 13 голів та віддавши 11 гольових передач, виступаючи за лондонський Вест Гем, Борнмут, Лідс, Манчестер Юнайтед та КПР.

Клуби витратили на його трансфери загалом 72 млн євро.