Англія

У колумбійському захиснику зацікавлені Фулгем, Бешикташ, Гранада, Ланс та Болонья.

Центральний захисник Єррі Міна залишив Евертон наприкінці цього сезону, вирішивши не продовжувати свій спливаючий контракт, проте наразі гравець поки не визначився зі своїм майбутнім. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, незважаючи на чутки у пресі, 28-річний центрбек поки що не погодив ніяких умов угоди з лондонським Фулгемом, оскільки він має низку пропозицій і від інших клубов.

Так, стверджується, що офіційна пропозиція надійшла Міні від турецького Бешикташа. Також інтерес у підписанні ексзахисника Евертона зберігають італійська Болонья, французький Ланс та іспанська Гранада.

У минулому сезоні Єррі Міна провів в АПЛ всього сім поєдинків (596 хвилин), у яких він забив два голи та заробив два попередження.