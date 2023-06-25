Англія

Англієць має намір залишити Челсі за будь-яких розкладів.

Мейсон Маунт має намір залишити Челсі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 24-річний футболіст не збирається продовжувати контракт із нинішньою командою. Він або перейде в Манчестер Юнайтед цього літа, або покине Челсі як вільний агент влітку 2024 року.

Незважаючи на те, що з'явилися чутки про інтерес з боку Баварії, мюнхенський клуб поки не робив пропозицій клубу та футболісту.

Минулого сезону Мейсон Маунт провів 35 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач. Його контракт з Челсі спливає наступного літа.