Англія

Сенегальський центрбек продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про те, що центральний захисник Каліду Кулібалі залишає клуб після одного проведеного сезону на Стемфорд Брідж.

32-річний сенегалець продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії та цього літа стане гравцем Аль-Хіляля, про що в лондонському клубі повідомили на офіційному рівні.

За інформацією ЗМІ, Челсі заробить на продажі Кулібалі до Саудівської Аравії близько 25 мільйонів євро.

У минулому сезоні Каліду Кулібалі провів на клубному рівні 32 поєдинки, у яких він забив два голи, віддав одну результативну передачу та заробив вісім попереджень.