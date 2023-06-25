Сенегальський центрбек продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.
Каліду Кулібалі, getty images
25 червня 2023, 20:43
Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про те, що центральний захисник Каліду Кулібалі залишає клуб після одного проведеного сезону на Стемфорд Брідж.
32-річний сенегалець продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії та цього літа стане гравцем Аль-Хіляля, про що в лондонському клубі повідомили на офіційному рівні.
За інформацією ЗМІ, Челсі заробить на продажі Кулібалі до Саудівської Аравії близько 25 мільйонів євро.
У минулому сезоні Каліду Кулібалі провів на клубному рівні 32 поєдинки, у яких він забив два голи, віддав одну результативну передачу та заробив вісім попереджень.