Англія

Лондонський клуб отримає 16 мільйонів фунтів.

Едуар Менді близький до переходу до Аль-Ахлі, повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, за 31-річного футболіста саудівський клуб заплатить 16 мільйонів фунтів. Угода близька до завершення, наступного тижня сенегалець пройде медичний огляд.

У 2020 році Челсі купив Менді у Ренна за 22 мільйони фунтів.

Минулого сезону Едуар провів 10 матчів у АПЛ: він одного разу зберіг ворота без пропущених голів.