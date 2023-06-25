Англія

"Червоні дияволи" прагнуть підписати голкіпера збірної Португалії.

Голкіпер Порту Діогу Кошта може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно на тлі серйозного інтересу з боку клубів англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє O Jogo, Манчестер Юнайтед планує запропонувати "драконам" включити в угоду щодо 23-річного воротаря свого лівого захисника Алекса Теллеса, який минулий сезон провів у Севільї на правах оренди.

За інформацією джерела, Теллес, в якого через рік спливає контракт з манкуніанцям, розуміє, що після повернення в МЮ він матиме мало ігрової практики, тоді як в Порту в ньому особисто зацікавлений головний тренер Сержіу Консейсау.

Щодо Діогу Кошти, то раніше повідомлялося, що лондонський Челсі також хоче підписати португальського голкіпера, за якого Порту вимагатиме близько 75 мільйонів євро.

Минулого сезону Кошта провів 41 матч за Порту у всіх турнірах (20 з них – на нуль) та пропустив 30 м'ячів.