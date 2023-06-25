Англія

22-річний футболіст дедалі ближче до переходу в АПЛ.

Юррієн Тімбер укладе з Арсеналом довгостроковий контракт, повідомляє De Telegraaf.

За інформацією джерела, сторони усно узгодили особистий контракт. Юррієн зароблятиме близько восьми мільйонів євро за сезон. В Аяксі він отримував чотири млн до сплати податків.

За чутками, Арсенал та Аякс можуть домовитися про трансфер за 40-45 мільйонів євро.

У сезоні-2022/23 Тімбер провів 34 матчі в Ередивізі: на його рахунку 2 голи та 2 асисти.