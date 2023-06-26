Англія

Лондонський клуб спробує придбати нігерійця.

Челсі найближчим часом зробить пропозицію щодо Віктора Осімгена, повідомляє Napoli Magazine.

Проте джерело не уточнює жодних деталей. Зокрема, потенційну суму трансферу. Відомо лише, що Наполі хоче виручити за свого найкращого бомбардира близько 150 мільйонів євро.

Крім того, Тоттенгем може включитися у боротьбу за нападника, якщо продасть Гаррі Кейна.

Також інтерес до Осімгена виявляють Манчестер Юнайтед та ПСЖ, але вони лише стежать за ситуацією.

У сезоні-2022/23 Осімген провів 32 матчі в Серії А: на його рахунку 26 голів та 4 асисти.