Англія

26-річний футболіст може поповнити склад "шпор".

Джеймс Меддісон став ближчим до переходу в Тоттенгем, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, лондонський клуб просунувся у переговорах із Лестером щодо 26-річного півзахисника.

Незважаючи на те, що сторони все ще розходяться у трансферній вартості гравця, Тоттенгем готовий зробити першу офіційну пропозицію.

За чутками, "лисиці" хочуть виручити за свого футболіста близько 60 мільйонів фунтів. Контракт Меддісона з Лестером розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Джеймс провів за Лестер 32 поєдинки, в яких він забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.