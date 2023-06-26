Англія

У захисника два варіанти продовження кар'єри.

Кайл Вокер найближчим часом ухвалить рішення про своє майбутнє, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 33-річний футболіст має два варіанти розвитку подій: перейти до Баварії або продовжити контракт з Манчестер Сіті.

Найближчим часом англієць ухвалить рішення про своє майбутнє. Ймовірно, якщо Вокер вирішить залишити Манчестер Сіті, то клуб не стоятиме на шляху захисника.

Контракт Вокера із Сіті розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Вокер провів 27 матчів за Манчестер Сіті в АПЛ і не відзначився результативними діями.