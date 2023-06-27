Англія

Швейцарець може залишитися в АПЛ після відходу з Челсі.

Денис Закарія привернув увагу Вест Гема, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, 26-річний півзахисник зацікавив лондонську команду. Клуби вже ведуть переговори, представники команд двічі зідзвонювалися.

Очікується, що Деклан Райс залишить Вест Гем і перейде до Арсеналу чи Манчестер Сіті. Вест Гем знаходиться у пошуках заміни.

Нагадаємо, що минулого сезону Закарія виступав за Челсі на правах річної оренди: він провів сім матчів в АПЛ і не відзначився результативними діями.