Англія

"Павичі" націлилися на Натаніеля Філліпса.

Центральний захисник Ліверпуля Натаніель Філліпс у літнє трансферне вікно ризикує залишити англійську Прем'єр-лігу та вирушити рівнем нижче до Чемпіоншипу.

Як повідомляє The Athletic, до 26-річного англійця предметний інтерес виявляє Лідс Юнайтед, який за підсумками минулого сезону став однією з тих трьох команд, які втратили прописку в АПЛ.

Наголошується, що бажання "павичів" бачити у своїй команді гравця Ліверпуля є незалежним від того, хто очолить клуб та хто стане новим спортивним директором.

За інформацією джерела, Лідс Юнайтед готовий заплатити за Філліпса до 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Його контракт з "червоними" спливає влітку 2025 року.

Минулого сезону Натаніель провів лише п'ять поєдинків за першу команду Ліверпуля у всіх турнірах (232 хвилини), у яких він заробив одну жовту картку.