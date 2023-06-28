Англія

Гравець так просто не піде з Неаполя.

Повідомляється, що президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс встановив ціну Віктора Осімгена в 180 мільйонів євро, і Gazzetta підкреслює, що це "законний" запит, враховуючи інвестиції PIF Саудівської Аравії у футбол.

Віктор став найкращим бомбардиром Серії А в сезоні-2022-23, забивши 26 голів у 32 матчах і надавши життєво важливу допомогу в першому скудетто Наполі за 33 роки.

Наполі хотів би продовжити його контракт, але чимало провідних європейських клубів зацікавлені в гравці національної збірної Нігерії, особливо"Ліверпуль і Баварія, підтверджує Gazzetta.

Враховуючи можливості конкурентів з Близького Сходу, навряд чи Наполі буде торгуватися з мерсисайдцями.