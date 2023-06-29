Англія

Керманич хоче зберегти у своєму складі англійця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг проти продажу Мейсона Грінвуда, повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, нідерландський фахівець віддає перевагу оренді, а не продажу 21-річного футболіста.

Нагадаємо, що Грінвуда було звинувачено в насильстві над дівчиною. Згодом суд зняв з нього звинувачення, проте МЮ відсторонив гравця до закінчення власного розслідування.

На думку тен Гага, Грінвуд здатний себе проявити в Манчестер Юнайтед, проте футболіст сказав своїм друзям, що не розраховує зіграти за "червоних дияволів" у майбутньому.

Нагадаємо, що востаннє Грінвуд виходив на поле 22 січня 2022 року.