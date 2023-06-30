Очікується, що швейцарський хавбек залишить Ювентус.
Деніс Закарія, getty images
30 червня 2023, 10:59
Центральний півзахисник туринського Ювентуса Деніс Закарія, який минулий сезон провів в оренді в лондонському Челсі, может цього літа повернутися до англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Вест Гем з кінця травня зацікавлений у підписанні 26-річного швейцарця, який з великою ймовірністю залишить Ювентус.
Відзначається, що конкурентами "молотобійців" у боротьбі за Закарію будуть ще два клуби, проте які конкретно — не відзначається. Всі потенційні покупці наразі чекають умов трансферу від Ювентуса
Всього у минулому сезоні Деніс Закарія провів на клубному рівні 13 поєдинків, у яких він забив один гол.