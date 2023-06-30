Англія

Гравець прокоментував ситуацію з командою.

Мехді Таремі прокоментував зацікавленість до себе з боку Ньюкаслу — цитує футболіста портал Varzesh.

"Чи була пропозиція Ньюкасла реальною? Так. Чому я не пішов? Тоді я не думав, що вони будуть командою, яка буде боротися за потрапляння до Ліги чемпіонів.

Тоді вони боролися, щоб не вилетіти. Я думав, що Порту був кращим вибором. Врешті, у нас було багато великих ігор. Минулорічна група була з Ліверпулем, Міланом і Атлетіко. Я не міг пропустити це. Зараз є можливість піти, але наразі, наприклад, пропозиція Евертона мені не цікава".

Гравець зробив 31+14 за Порту у сезоні-2022/23 в усіх можливих турнірах.