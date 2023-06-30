Англія

Гравець перебрався до Лондона.

Челсі оголосив про підписання Ніколаса Джексона з Вільярреала - повідомляє офіційний сайт клубу.

Сенегальський гравець підписав восьмирічний контракт після проривної кампанії-2022/23 у Ла Лізі, у якій він забив 12 голів.

Спортивні директори Лоуренс Стюарт і Пол Вінстенлі сказали: "Ми раді вітати Ніколаса в Челсі. Він молодий гравець із великим потенціалом, оскільки минулого сезону він виступав за Вільярреал.

Ми віримо, що він готовий до цього наступного кроку у своїй кар’єрі, і з нетерпінням чекаємо його роботи з нашим новим головним тренером Маурісіо Почеттіно та його товаришами по Челсі" — підсумували працівники лондонського клубу.