Англія

Німець зароблятиме близько 17 мільйонів фунтів на рік.

Кай Гаверц став найоплачуванішим гравцем в Арсеналі, повідомив Bild.

За інформацією джерела, 24-річний футболіст отримуватиме у новому клубі близько 17 мільйонів фунтів (20 млн євро) без урахування бонусів.

До переходу Гаверца найоплачуванішим гравцем "канонірів" був Томас Парті — він отримував 10 мільйонів фунтів (12 млн євро).

Нагадаємо, що Гаверц перейшов до Арсеналу з Челсі: "сині" отримають за свого футболіста 60 мільйонів фунтів і ще п'ять у вигляді бонусів.

Минулого сезону Гаверц провів 47 матчів за Челсі, у яких забив дев'ять голів та віддав одну гольову передачу.