Саудівці готові платити португальцю величезні гроші.
БЕРНАРДУ СІЛВА, GETTY IMAGES
01 липня 2023, 22:55
Бернарду Сілва отримав величезну пропозицію із Саудівської Аравії, повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, 28-річному футболісту неназваний клуб запропонував близько 80 мільйонів фунтів на рік.
Раніше чутки пов'язували Бернарду з переходом до Аль-Хіляля, який пропонував близько 40 мільйонів та бонуси.
Контракт португальця із Манчестер Сіті розрахований до літа 2025 року.
У сезоні-2022/23 Сілва провів 34 матчі в АПЛ: на його рахунку 4 голи та 5 асистів.