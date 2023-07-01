Англія

Саудівці готові платити португальцю величезні гроші.

Бернарду Сілва отримав величезну пропозицію із Саудівської Аравії, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 28-річному футболісту неназваний клуб запропонував близько 80 мільйонів фунтів на рік.

Раніше чутки пов'язували Бернарду з переходом до Аль-Хіляля, який пропонував близько 40 мільйонів та бонуси.

Контракт португальця із Манчестер Сіті розрахований до літа 2025 року.

У сезоні-2022/23 Сілва провів 34 матчі в АПЛ: на його рахунку 4 голи та 5 асистів.