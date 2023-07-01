Англія

Півзахисник повісив бутси на цвях.

Том Клеверлі завершив кар'єру у віці 33 років, повідомив офіційний сайт Вотфорду.

Англієць є випускником академії Манчестер Юнайтед: з "червоними дияволами" він виграв їх останній на даний момент чемпіонський титул у сезоні-2012/13.

Також Клеверлі провів 79 матчів за МЮ, де був переважно гравцем ротації. У 2015 році він остаточно залишив клуб, перейшовши до Евертона.

Окрім МЮ та Евертона, Клеверлі також грав за Лестер, Віган, Астон Віллу та за Вотфорд у Чемпіоншипі.

На старті сезону-2022/23 Клеверлі зазнав травми ахілла, а в лютому пошкодив стегно. Проблеми зі здоров'ям, що почастішали, переконали Тома, який зіграв 13 матчів за збірну Англії, повісити бутси на цвях.