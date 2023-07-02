Англія

22-річний футболіст підписав контракт на 5 років.

Домінік Собослаї перейшов до Ліверпуля, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 22-річний футболіст успішно пройшов медичний огляд, після чого підписав контракт до літа 2028 року.

Зазначимо, що Ліверпуль заплатив за угорця 70 мільйонів євро Лейпцигу.

У минулому сезоні Домінік Собослаї провів на клубному рівні 46 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів та віддав 13 результативних передач.