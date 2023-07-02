Англія

Новачок Лестера прокоментував прибуття до табору команди.

Англійський захисник Конор Коуді цього трансферного вікна встиг як завершити річну оренду в складі Евертона, після чого повернутись до Вулвергемптона, так і перейти з табору "вовків" до Лестера, який новий сезон розпочинатиме серед учасників Чемпіоншипу.

30-річний виконавець уже встиг прокоментувати своє приєднання до "лисиць" у інтерв’ю клубній пресі.

"Я не міг дочекатись моменту, коли потрібно було прибути на тренувальну базу для того, щоб побачити всіх і отримати контракт для підписання. Тепер я тут, і я надзвичайно схвильований. Я був у передчутті все літо, якщо чесно, бо це та справа, яку я відчайдушно прагнув закінчити.

Я багато разів грав проти Лестера й кожного разу це було дуже важко. Це те, що нам потрібно взяти з собою в новий сезон.

Цей тренувальний табір неймовірний. Я вважаю, що це найкращий майданчик, який я коли-небудь бачив у своєму житті. Тут є абсолютно все, тому немає жодних виправдань для нас, коли ми намагатимемось виправити помилки в новій кампанії.

Знаючи деяких хлопців тут і те, як вони говорять про цей футбольний клуб, та дивлячись на Лестер у цілому, усе це складає захоплююче враження.

Я дуже радий приєднатись до цього проєкту, тому це було неважке рішення особисто для мене. Як тільки я почув про інтерес клубу до мене, я зацікавився. Не можу дочекатись, щоб почати грати в цій футболці", — заявив англійський виконавець.

У цьому сезоні Коуді зіграв 25 матчів, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.