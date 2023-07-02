Англія

Футболіст продовжуватиме виступи в Чемпіоншипі.

Англійський Лестер за підсумками цього сезону Прем’єр-ліги вилетів до Чемпіоншипу, що автоматично запустило процес змін у переліку гравців "лис".

Команду вже залишили лідери накшталт Джеймса Меддісона чи Юрі Тілеманса, проте життя клубу на цьому тлі все одно не обмежується лишень утратами.

Англійський центральний захисник Конор Коуді, який цей сезон провів у оренді в складі Евертона, тоді як права на нього належали Вулвергемптону, що також до останнього боровся за виживання — новий виконавець у складі Лестера.

Придбання 30-річного ліверпульця потенційно коштуватиме клубу 9,9 млн євро (8,7 млн євро базовий трансфер + підйомні в разі повернення клубу до АПЛ за підсумками сезону), тоді як у Евертона була можливість підписати гравця на постійній основі за вдвічі менші кошти, однак Шон Дайч цією нагодою так і не скористався.

За сезон Коуді зіграв 25 матчів, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.