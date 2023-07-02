Англія

Переможці Ліги конференцій можуть добряче підсилитись.

Туринський Ювентус цього трансферного вікна має працювати в обох напрямках на ринку через фінансові негаразди, які спіткали колектив за ходом сезону.

Саме тому "зебри" наразі заклопотані питанням вивільнення коштів шляхом розставання з власними виконавцями, чиї заробітні платні не відповідають внеску в успіхи клубу.

Серед таких півзахисники Деніс Закария та Артур Мело, які провели футбольний рік в орендах в англійських Челсі та Ліверпулі відповідно.

У підсумку, обидва виконавці можуть об’єднатись у складі лондонського Вест Гема, у гості до якого, як повідомляє італійська преса, наступного тижня має навідатись спортивний директор Ювентуса Джованні Манна, який ще нещодавно працював із молодіжною командою Юве віком до 23 років.

Закарія в цьому сезоні відіграв 13 матчів (721 хвилин), забивши один гол. На рахунку Артура чотири гри.