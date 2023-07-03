Англія

Футболіст буде виступати у Тайнсайді.

Ньюкасл оголосив про підписання італійського півзахисника Сандро Тоналі з Мілана - повідомляє офіційний сайт клубу.

23-річний гравець приєднався до "Сорок" за плату, яка не розголошується, і домовився про контракт на Сент-Джеймс Парк до 2028 року.

Тоналі провів 14 міжнародних матчів за "скуадру адзурру" та був капітаном під час чемпіонату Європи УЄФА до 21 року.

Після початку кар’єри в Брешії у 2020 році він перебрався до Мілана, з яким виграв скудетто.

"Перш за все, я хочу подякувати Ньюкаслу, тому що вони дають мені величезну можливість для моєї кар'єри.

Я хочу відплатити за довіру на полі, викладаючи все, що можу, як завжди. Я дуже радий грати на Сент-Джеймс Парк, я не можу дочекатися, щоб відчути тепло вболівальників" — прокоментував півзахисник.