Англія

Іменитий досвідчений спеціаліст продовжить очолювати клуб АПЛ.

Крістал Пелес на своєму офіційному сайті оголосив про те, що досвідчений Рой Годжсон продовжить обіймати посаду головного тренера першої команди.

75-річний англійський фахівець продовжив контракт зі своїм рідним клубом ще на один сезон після свого успішного повернення до табору "орлів" посеред минулої кампанії на тимчасовій основі.

"Я надзвичайно радий і пишаюся тим, що продовжую свій час у Крістал Пелес, і я хотів би подякувати голові та спортивному директору за їхню віру в мене. Я знаю, яка у нас фантастична команда. Це чудове поєднання молодості та потенціалу разом із гравцями із досвідом в АПЛ та міжнародній арені.

Я довго спілкувався з головою, і ми погодилися, що повинні бути амбітними, щоб отримати максимальну віддачу від наявних талантів. Таким чином, ми поставили собі за мету завершити наступний сезон у першій половині таблиці, і ми вважаємо, що це цілком досяжно з такою чудовою групою гравців і найчудовіших уболівальників, які тиждень за тижнем підтримують команду", — сказав Рой Годжсон.

Let's get to work 💪 pic.twitter.com/HyzY15oEuJ — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 3, 2023

Нагадаємо, що Рой Годжсон повернувся на посаду головного тренера Крістал Пелес наприкінці березня цього року після звільнення Патріка Вієйра. Після цього команда доволі швидко гарантувала собі збереження прописки в АПЛ та у підсумку фінішувала на 11 місці в таблиці.